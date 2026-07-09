Nhận định Argentina – Thụy Sĩ vào lúc 08:00 ngày 13/07 từ Xoilac đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ với cuộc đọ sức của đương kim vô địch. Bản lĩnh của đội bóng đứng đầu thế giới, Lionel Messi cùng đồng đội đang sở hữu chuỗi phong độ hủy diệt khó bị ngăn cản. Dù Thụy Sĩ đang có tinh thần lên cao sau những kỳ tích lịch sử, giới chuyên môn vẫn nghiêng về đại diện Nam Mỹ thắng chung cuộc.

Sắc thái bóng đá đối lập giữa Argentina – Thụy Sĩ

Cuộc đối đầu giữa hai đại diện từ hai châu lục mang đến những sắc thái bóng đá đối lập nhưng kịch tính tại vòng tứ kết World Cup năm nay. Trong khi Argentina đại diện cho lối chơi tấn công hoa mỹ, biến ảo, Thụy Sĩ lại là biểu tượng cho sự lì lợm cùng tính kỷ luật đặc trưng của bóng đá châu Âu.

Đánh giá phong độ trước trận Argentina – Thụy Sĩ

Phong độ Argentina trước trận

Tuyển Argentina vừa lội ngược dòng khó tin khi đánh bại đội Ai Cập ở vòng 1/8 với tỷ số 3-2. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có một đội lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn ít nhất 2 trái từ phút 78 trở đi để giành vé vào tứ kết trong 90 phút. Chiến thắng này vừa thể hiện bản lĩnh nhà vô địch vừa cho thấy khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu linh hoạt của HLV trưởng Lionel Scaloni.

Kết quả này giúp đội bóng của Messi nối dài chuỗi 11 trận bất bại ở World Cup 2026 với 9 trận thắng, 2 hòa. Bên cạnh đó, Argentina cũng có mạch 12 chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường khác nhau. Sự thăng hoa của các cầu thủ như Alexis Mac Allister hay Julian Alvarez giúp giảm bớt gánh nặng cho đội trưởng Messi.

Phong độ Thụy Sĩ trước trận

Bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ vừa lập nên kỷ lục cho chính mình khi đánh bại Colombia sau loạt sút luân lưu cân não để góp mặt ở tứ kết World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng “Xứ sở Đồng hồ” giành chiến thắng ở 2 trận knock-out liên tiếp trong cùng kỳ World Cup.

Theo giới chuyên môn, chiến thắng trước Colombia cũng đánh dấu lần thứ hai tuyển Thụy Sĩ vượt qua loạt phạt đền trong 6 lần gần nhất tại các giải đấu lớn. Điều này thể hiện sự trưởng thành đáng kể của đội tuyển đang xếp hạng 19 trên BXH FIFA. Phong độ của đoàn quân Murat Yakin chỉ mới nhận 1 thất bại trong 19 lần ra sân gần đây. Trong đó, có 12 trận thắng, 6 trận hòa.

Thống kê các dữ liệu “biết nói” về hai đội Argentina – Thụy Sĩ

Căn cứ dữ liệu từ đầu mùa giải World Cup 2026, hai tuyển Argentina và Thụy Sĩ đang thể hiện các thông số kỹ thuật đối lập, phản ánh đúng triết lý bóng đá mà hai HLV đang theo đuổi.

Số liệu đáng chú ý trận Argentina – Thụy Sĩ

Tiêu chí so sánh Tuyển Argentina Thụy Sĩ Ngôi sao Lionel Messi ghi bàn 5 trận liên tiếp Granit Xhaka là linh hồn tuyến giữa Hiệu suất ghi bàn 2.8 bàn/trận 1.8 bàn/trận Khả năng phòng ngự Thủng lưới 7 bàn/5 trận Thủng lưới 3 bàn/5 trận Số quả phạt góc 5-7 quả/trận 4-5 quả/trận Chỉ số kỷ luật 0-1 thẻ vàng/trận 0-2 thẻ vàng/trận Thứ hạng FIFA 1 thế giới 19 thế giới Đối đầu gần nhất Thắng 1-0 năm 2014 Thua 0-1 năm 2014

Nhìn vào bảng số liệu, có thể thấy tuyển Argentina vượt trội về khả năng tấn công lẫn vị thế trên BXH FIFA. Tuy nhiên, hàng thủ Thụy Sĩ cho thấy sự chắc chắn hơn hẳn khi mới chỉ để lọt lưới 3 bàn, ít hơn so với con số 7 của đại diện Nam Mỹ.

Phân tích odds cược trận tranh tài Argentina – Thụy Sĩ

Các chuyên gia soi kèo Xoilac đang nghiêng về một thế trận áp đặt cho đội tuyển Argentina. Với tỷ lệ chấp sâu, nhà cái đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của đoàn quân áo xanh trắng. Tuy nhiên, với hàng phòng ngự kỷ luật của Thụy Sĩ, đương kim vô địch Argentina có thể gặp bế tắc trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Phân tích tỷ lệ kèo trước trận Argentina – Thụy Sĩ

Thị trường phạt góc cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người chơi khi Argentina thường ép sân và tận dụng các pha leo biên của hậu vệ cánh. Trong khi đó, Thụy Sĩ chủ yếu phản công nhanh, dẫn đến số lượng quả phạt góc duy trì ở mức trung bình. Kèo tỷ số chính xác đang hướng về kịch bản hòa trong 90 phút và Argentina sẽ dứt điểm đối thủ trong hiệp phụ nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân kiệt xuất.

Loại kèo Lựa chọn gợi ý Ghi chú Kèo handicap Argentina chấp 1.0 Argentina thắng cách biệt Kèo 1×2 Argentina thắng Chọn cửa trên an toàn Kèo phạt góc Tài 9.5 quả Argentina áp đảo góc Tỷ số chính xác 3-1 hiệp phụ Argentina vượt trội thể lực

Kết luận

Nhận định Argentina – Thụy Sĩ vào lúc 08:00 ngày 13/07 chi tiết từ Xoilac cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm tại sân chơi lớn nhất hành tinh giữa hai đội bóng. Mặc dù Thụy Sĩ sẽ gây ra nhiều khó khăn nhờ lối chơi phòng ngự khoa học, bản lĩnh của Lionel Messi sẽ giúp tuyển Argentina khai thông thế bế tắc. Dự đoán đội bóng của M10 sẽ giành tấm vé vào bán kết với thắng lợi chung cuộc 3-1 sau 120 phút thi đấu kịch tính.